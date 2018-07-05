FETÖ'nün 'bölge sorumluları' ve 'katalog evliliği' sanıkları hakim karşısında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında örgütün sözde \'bölge ve üniversite mezun sorumluları\' ile \'katalog evliliği\' yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen 7\'si tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada; tutuklu sanıklar Havva Nur Karabay, Hümeyra Koçak, Kübra Doğu, Leyla Sarak, Miyase Nur Ay ve Saliha Koç ile tutuksuz sanıklar Asiye T., Özge E., Merve A. ile Maryam S. hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Funda Çetindere ise Malatya Cezaevi\'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Tuğba Y., Sevgi A., Mehtap A., Huriye Ş., Cansu K. ve Betül G. ise duruşmaya katılmadı. 3 tanığın dinlendiği duruşmada, tanık ifadelerine karşı savunma yapan sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Duruşmada, mahkeme başkanının \'ByLock\' tespit değerlendirme tutanağını okuduğu sırada, tutuklu sanık Çetindere\'nin gülümsediği görülürken, mahkeme başkanı, sanığa tepki gösterdi. Duruşma tutanağında, bu anlara ilişkin \"\'ByLock\' tespit değerlendirme tutanağı okunurken, Funda Çetindere\'nin tebessüm ettiği görüldü\" denildi.

Duruşmada \'katalog evliliği\' yapmadığını öne süren tutuksuz sanık Merve A., \"\'Liseden beri eşimle beraberiz. Bu duruma lise ve üniversite arkadaşlarım da şahittir. Eşimle kesinlikle \'katalog evliliği\' yapmadık. Uzun yıllar zaten beraberdik. Buna ilişkin bir sürü tanığımız var\" dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 9 Ağustos\'a erteledi.