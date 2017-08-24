FETÖ'nün binbaşısı: Geleceğin Jandarma Genel Komutanıydım

Salih ÜÇTEPE/ ADANA,(DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan 5 eski jandarma subayı hakkında açıklanan gerekçeli kararda yer alan, eski Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya\'nın savunması dikkat çekti. Milli atıcı da olan 40 madalya sahibi Yalçınkaya, başarılarından dolayı kıskanıldığını ve karalandığını öne sürerek, \"Geleceğin paşası, genel komutanı olarak anılıyordum\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 5 eski asker hakkında \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\' suçlamasından 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı\'nın ABD\'ye ilk defa kurmay kolejine gönderdiği subay olduğunu belirten Yalçınkaya, çift doktora yaptığını da belirtip, yargılama sırasında şunları söyledi:

\"Üstün cesaret ve feragat rozeti sahibiyim. Yani tabiri caizse, geleceğin paşası, geleceğin (Jandarma) genel komutanı olarak anılırken şu an darbeci pozisyonda tutukluyum ve zaten mesleğim de elimde değil. Zaten silahlı kuvvetlerde şöyle bir şey vardır. Birisi parlaksa bir şekilde ihbar edilir. Bu Abdulhamid jurnalciliğini geçmiştir. Bu Ergenekon ve Balyoz da had safhaya çıkmıştır. Öncesinde de vardı. Sonrasında da vardı. Başarılı birisi varsa bir şekilde mutlaka karalanır. Ben zaten bir şekilde karalanacağımı biliyordum da bu rütbede karalanacağımı beklemiyordum. Bu şekilde açığa alınınca tamamen operasyona sos yapıldım.\"

YABANCI İSTİHBARATLA BAĞLANTILI

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında Halil Çelik, Osman Tunahan Berk ve Hasan Şahna\'nın darbe girişiminde önemli rol oynayan İncirlik eski komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van\'ın emrine girdiklerini belirtti. Atilla Demir ile Hüseyin Yalçınkaya\'nın örgütün haberleşme programı olan ByLock\'u kullandığını vurgulayan mahkeme heyeti, bu sanıkların sıralı amirlerinin talimatları yerine darbenin başarılı olması yönünde örgütsel amaca uygun tavır sergilediklerini vurgularken, örgüt üyelerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantı kurduğuna dikkat çekti.

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