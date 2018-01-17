FETÖ'nün bağ evi sanıklarına 3 tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine destek amaçlı toplantı düzenledikleri iddiasıyla 6\'sı tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığı tahliye ederken, duruşmayı 13 Mart\'a erteledi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine destek amaçlı toplantı yaptıkları iddiasıyla 6’sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar; Hanifi Yılmaz, İbrahim Şencan, Selçuk Alaca, Ali Kara, Muaz Biçer, İhsan Yorulmaz ve tutuksuz olarak yargılanan Altan A, Hacı Ali D., Mustafa ve Mahmut Alaca, Mehmet Aydemir ve Fuat G. katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. \'Bağ evi imamı\' olduğu iddia edilen Hanifi Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Maddi olarak zor durumdaydım. Benim örgüte finans aktarımım asla söz konusu değil. Telefon hattı ise kayın babam adına kayıtlı, suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuklarım bakıma muhtaç, bina aidatı ve yüksek lisans kredimin ödemelerini yapmam gerekiyor. 11 aydır tutukluyum, tahliyemi ya da beraatımı talep ediyorum.\"

Hanifi Yılmaz’ın bağ evinde olmasından dolayı cezaevinde olduklarını öne süren İbrahim Şencan ise, “Esnaf arkadaşlarla bağ evinde olsaydık, bugün biz burada olmayacaktık. Hanifi Yılmaz’ın evde olması bizi burada tutuyor. O, evdeki çocuklarının bakıma muhtaç olduklarını söylüyor. Bizde ondan elini vicdanına koymasını istiyoruz. 4 tane iş yerim var, hiçbir derneğe ya da bu örgüte bağlı vakıfa üye değilim, suçsuzum beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Ali Kara, Selçuk Alıcı ve İhsan Yorulmaz’ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Mart’a erteledi.