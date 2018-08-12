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FETÖ'nün 'Aydın Kasası' hücre evinde yakalandı 

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı

12 Ağustos 2018 02:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün \'Aydın Kasası\' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı. 
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün \'Aydın Kasası\' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi\'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Sami Solak\'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el konuldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Solak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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