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FETÖ'nün 'Aydın il imamı' tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - MARMARİS'ten yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan FETÖ'nün 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen Abdulbekir K

14 Kasım 2017 21:49

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - MARMARİS\'ten yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan FETÖ\'nün \'Aydın il imamı\' olduğu belirtilen Abdulbekir K., tutuklandı.
FETÖ/PDY\'nin \'Aydın il imamı\' olduğu belirtilen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılan Abdulbekir K., 4 Kasım\'da, aralarında eşinin de bulunduğu 9 kişiyle birlikte, Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı. Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir eğitim kurumunun genel müdürü olduğu belirtilen Abdulbekir K., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Abdulbekir K.\'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinde hakaret ettiğinin de belirlendiği kaydedildi.
Öte yandan, Marmaris\'te işlemleri süren diğer şüphelilerden B.Ö.\'nün de tutuklandığı, 7 kişinin ise sorgusuna devam edildiği belirtildi.

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