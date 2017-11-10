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FETÖ'NÜN AVUKAT YAPILANMASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

10 Kasım 2017 20:35

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ\'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında Fetullah Gülen\'in avukatı Orhan Erdemli\'nin de yer aldığı 40 avukat hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün avukat yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 40 avukatın soruşturması tamamlandı. Aralarında Fetullah Gülen\'in avukatı Orhan Erdemli, FETÖ\'den yargılanan eski emniyet müdürlerinin avukatları ile eski savcı Gültekin Avcı\'nın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianamede 40 şüpheli hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamelerde, şüpheli avukatların bir kısmının Bylock programını kullandığı, bir kısmının Bank Asya\'daki hesaplarına örgüt talimatı sonrasında para yatırdıkları, örgütsel faaliyetlere katıldıkları suçlamalara yer verildi. 

İSİMLER ŞÖYLE;
Haklarında ayrı ayrı iddianame düzenlenen avukatların isimleri şöyle; Orhan Erdemli, Abdulkadir Şeker, Abdullah Şen, Adem Yılmaz, Ahmet Düzgün, Burak Kemal Tanrısever, Deniz Atmaca, Engin Emrah Biçer, Erdal Sarıkaya, Erol Ergüder, Gazi Tanır, Gültekin Avcı, Hasan Günaydın, Hürol Karadaş, Kadir Kökten, Kamil Ata, Kani Öztürk, Mehmet Öksüz, Metin Fatih Mergen, Muhittin Yılmaz, Murat Kılıç, Mustafa Aydın, Mustafa Çağlar Akgün, Nazif Aktaş, Onur Çeliktaş, Osman Yalçın, Önder Yılmaz, Rahmi Arslan, Selami Kurt, Selim Özkan, Seyfettin Dayan, Sıddık Filiz, Sinan Dengiz, Suphi Bat, Şeref Polat, Tayfun Aktaş, Ulvi Murat Atabey, Vural Ergül, Yılmaz Çiçek ve Yusuf Avni Kapacaoğlu 
 

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