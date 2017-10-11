FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyona 19 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ merkezli 35 ilde düzenlenen FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 19\'u, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım\'ın yürüttüğü, FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturma kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin bir hafta içerisinde 35 ilde düzenlediği operasyonlarda, 92 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ\'a getirildi. Şüphelilerin, örgütün bilinen haberleşme yerine ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 90\'ı, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19\'u tutuklanırken, 66\'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere, 71 şüpheli de serbest bırakıldı.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.