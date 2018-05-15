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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem yapılanması' olduğu, ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edildikleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı

15 Mayıs 2018 16:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu, ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edildikleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay\'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu öne sürülen, aralarında eski askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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