T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün askeri yapılanmasına 9 ilde operasyon: 16 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2018 14:34

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14\'ü muvazzaf asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİFETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKocaeliAnkara Muğla Mersin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24