T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün askeri yapılanmasına 33 ilde operasyon: 40 gözaltı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği askeri personele yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 40'ı

11 Ekim 2017 19:07

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne yerleştirdiği askeri personele yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 40\'ı, yakalandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56\'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OSMANİYE DHA OSMANİYEFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYTürk Silahlı KuvvetleriOsmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24