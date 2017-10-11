FETÖ'nün askeri yapılanmasına 33 ilde operasyon: 40 gözaltı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne yerleştirdiği askeri personele yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 40\'ı, yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56\'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.