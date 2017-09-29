FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis 40 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturması kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 ilde bulunduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için dün başlattığı çalışmada bugüne kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Polis, diğer 60 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan şüpheliler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek, soruşturmalarına başlandı.

