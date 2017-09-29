T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a yükseldi

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanmasının deşifresine' yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

29 Eylül 2017 15:38

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis 40 kişiyi gözaltına aldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturması kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 ilde bulunduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için dün başlattığı çalışmada bugüne kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Polis, diğer 60 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakalanan şüpheliler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek, soruşturmalarına başlandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞFETÖPDYPolisTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYTekirdağ Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüYakalananTekirdağEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24