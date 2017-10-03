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FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin 'Askeri yapılanmasının deşifresine' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 93'e yükseldi

03 Ekim 2017 18:16

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY\'nin \'Askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 93\'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY\'nin \'Askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturması kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Şüphelilerin, örgütün bilinen haberleşme yerine ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri belirtildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 34 ilde bulunduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için bir hafta önce başlattığı çalışmada bugüne kadar 93 kişi gözaltına alındı. Yakalanan ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde soruşturmaları tamamlanan şüphelilerden 9\'u bugün adliyeye çıkarıldı. Örgütle bağlantısı olmadığı belirlenen 1 kişi savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 3\'ü tutuklanırken, 5\'i adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.
Yakalanan diğer şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki soruşturmaları devam ederken, 7 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor.


 

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