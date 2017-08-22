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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 tutuklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA (DHA) - YALOVA merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 kişiden 3'ü tutuklandı

22 Ağustos 2017 23:43

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA (DHA) - YALOVA merkezli 21 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Yalova Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 21\'i muvazzaf asker, 9\'u Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 30 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19\'u, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 11 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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