FETÖ'nün 'askeri mahrem imamları'na operasyon: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, \'askeri mahrem imamı\' olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya\'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte \'askeri mahrem imam\' olduğu öne sürülen, aralarında eski askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.