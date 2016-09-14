'FETÖ'nün asker murakıbı olduğu iddia edilen Hasan Pakır tutuklandı

'FETÖ'nün asker yapılanmasından sorumlu olduğu ve askerlerin denetimini yapmakla görevli olduğu iddia edilen Hasan Pakır, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ifadesi alınan bir şüpheli, "kendisinin cemaatteyken Harp Okulu öğrencilerinin tüm işleriyle ilgilendiğini" anlatarak, "Öğrenciler mezun olduktan sonra 'Murakıp' sistemi dediğimiz askeri personeli takip eden cemaat içi yapıya devir edilmiş ve bir daha da görüşmemiz yasaklanmıştır. Çünkü mezuniyet sonrası Harp Okulu öğrencileri ile irtibatı devam ettirmek örgüt içerisinde ihanet sayılmaktadır. 1994 yılından sonra Murakıp dediğimiz ve subaylarla ilgilenen ekip sorumluları mesleki görünümlerini değiştirdiler. Cemaatteki görevlerini bırakarak gerçekten esnaflık yapmaya başladılar. Bu işler, cemaatin vermiş olduğu sermaye ile paravan olarak kurulmuştu" dediği ileri sürüldü.

"Subaylar kılıçlarını Gülen'e hediye ediyordu"

İfadesinde, "Murakıp" olarak bildiği kişilerin de ismini de verdiği belirtilen şüpheli, "murakıpların" Harp Okulu'ndan mezun olan subayları Fetullah Gülen ile görüştürdüklerini, bu görüşmelerde bazı subayların kılıçlarını Gülen'e hediye ettiklerini, Gülen'in de onlara çeşitli hediyeler takdim ettiğini iddia etti.

Söz konusu şüphelinin ifadesi doğrultusunda harekete geçen savcılık, şüpheli "Murakıp" Hasan Pakır hakkında gözaltı kararı verdi. Adresinde bulunamayan Pakır, yurt dışına çıkış yaparken yakalandı. Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edilen Hasan Pakır'ın, İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Pakır ifadesinde, örgütün 1990-1991 yılında toplantılarına katıldığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Adana'da demokrasi mitinglerine katıldığını iddia etti. İfadesinde, yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanmasını kabul eden Pakır, "Üsküdar'da bir iş yerim var. Bununla ilgili yurt dışına çıkacaktım. Kaçma amacım yoktur." dedi.