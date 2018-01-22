FETÖ'nün 'ankesörlü telefon' operasyonu şüphelisi 14 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 6 il ve KKTC’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Genelkurmay\'da görevli albayın da bulunduğu 16 şüpheliden 14\'ü adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1\'i Genelkurmay\'da görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 15\'i Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkari\'de gözaltına alınan bir yüzbaşı da Bolu\'ya getirilecek. Şüphelilerden 13\'ünün daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yaptığı, 2\'sinin ise daha önceki soruşturmalarda meslekten ihraç edildiği belirtildi. 1 şüphelinin ise öğretmen olduğu ve örgütün mahrem imamı olduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 asker adliyeye sevk edildi



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