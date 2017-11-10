FETÖ’nün Amasya askeri sorumlusu Samsun’da yakalandı

AMASYA/(DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Amasya askeri yapılanma sorumlusu olduğu belirtilen Ö.A. ile eşi Samsun’da gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Amasya askeri yapılanma sorumlusu Ö.A. ile eşi A.A., Samsun’un İlkadım ilçesinde yakalandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, \"Amasya ili askeri mahrem imam yapılanması sorumlusu olan Ö.A. isimli şahıs ile eşi A.A. ile alakalı olarak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce yapılan hassas çalışmalar neticesinde, Samsun İlkadım ilçesinde bir adreste bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordine sonucunda yakalanmışlardır\" denildi.