"'FETÖ'nün amacı ulusalcı subayları temizlemekti"

Ankara Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin olarak hazırladığı iddianamede, soruşturmayı başlatan ihbarcı M.S.K'nın ifadesine de yer verdi. M.S.K., subayların tamamı cennet vaadi ile ikna edildiğini vurguladı. Subaylara amacın ‘ulusalcıları temizlemek' olarak gösterildiğini ifade eden M.S.K., şunları kaydetti: “Maneviyat ön plandadır. Tek amaç ahireti kurtarmaktır."

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Eski Başsavcı Saim Öztürk, “Savcı Yarbay Z.D., Nurettin Veren’in ifadesini aldıktan kısa süre sonra Genelkurmay’a bir kaset gönderildi. Savcıya soruşturmadan ötürü tuzak kurulduğu biliniyordu. Z.D. TSK’ya zarar vermemek için istifa etmek zorunda kaldı” dedi

Ankara Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, soruşturmayı başlatan ihbarcı M.S.K'nın ifadesine de yer verildi. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında görev aldığını söyleyen M.S.K, karargahtan evrak çıkarmanın çok kolay olduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede M.S.K.'nın şu ifadeleri yer aldı:

ARAMA YOK: Belgeler flash bellek içerisine FETÖ abisi tarafından bilgi ve belgeleri üst abilere ileten ‘Taşıyıcı' ya da müdür yardımcısına teslim edilir. Flash bellekler şifrelidir, şifre yanlış girildiğinde bilgiler silinir. Karargâhtan evrak çıkarmak kolaydır çünkü içeriye girerken yapılan detaylı arama dışarıya çıkarken yapılmaz. Subayların getirdiği evrak tarayıcıda tarandıktan sonra kâğıt kıyma makinesinde kıyılıp ozonlu su ile hamur haline getirilir. Daha sonra tuvalete atılır.

TALİMATLAR EMRE'DEN: KKK Genel Sekreterlik'te çalışanlar ve emir subaylarıyla ilgileniyordum. Bizler bu grupta ilgilendiğimiz örgüt üyesi şahısların kod adlarını ve açık kimlik bilgilerini bilirdik ancak askerler bizim sadece Kod (K) adımızı bilirlerdi. Sorumlu olduğum askerlerle haftada bir kendi evimde buluşurduk, istişare grubunda görev yapan (öğretmen olarak adlandırılan subay abileri) kişiler ile de birbirimizin evinde, Emre kod adlı müdür yardımcısının (öğretmenlerin imamı) altında toplanarak değerlendirmeler yapardık.Talimatlar Emre'den gelirdi.

2012'DE ATAĞA GEÇTİLER: 2011 yılında genel bazda ilgilenilirken 2012'de daha özele inilmiştir. Örgütün 2012'de atağa geçtiğini ve çok ciddi manada KKK karargahı içerisine yerleştiğini değerlendirmekteyim.

Örgüt yapılanmasında menfaatin söz konusu olmadığını öne süren M.S.K., subayların tamamı cennet vaadi ile ikna edildiğini vurguladı. Subaylara amacın ‘ulusalcıları temizlemek' olarak gösterildiğini ifade eden M.S.K., şunları kaydetti: “Maneviyat ön plandadır. Tek amaç ahireti kurtarmaktır. Namaz, cem veya ima yolu ile kılınır. Cumalara gidilmez. Her subayın, kod adı, gerçek adı ve kendisine verilen sayısal numarası mevcuttur. İlk önce bunlar düzenli tutulur ancak daha sonra kod adı ve gerçek adı listelerden çıkartılır, sadece sayısal numaralar kullanılır. Örgüt içerisinde insanların bilinçaltına hükmedip daha sonrasında da onları motive etmek amaçlı Osmanlı-Bediüzzaman ve Fetullah Gülen şeklinde sıralama yapılır. Osmanlı'nın bu topraklarda yıkıldığını ve tekrar bu topraklarda dirileceğini, bayrağın tekrardan bu topraklarda dalgalanacağı vurgusu yapılırdı.”