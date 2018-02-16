FETÖ'nün 'Aliağa imamı' yakalandı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY\'nin) sözde \'Aliağa imamı\' olduğu belirtilen F.M.T., polis tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin sözde \'Aliağa imamı\' olduğu belirtilen F.M.T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.M.T.\'nin örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte katıldığı kaydedildi.

EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI

Şüphelinin eşi M.T. ise 1 yıl aşkın bir süre önce, polis tarafından yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. M.T.\'nin Aliağa\'nın önde gelen üst düzey iş adamları, siyasiler, daire amirleri ve bürokratların eşleri de dahil olmak üzere, kadın yapılanmasının sözde \'Aliağa ablası\' olduğu belirtilmişti.



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