'FETÖ'nün 'ahlaksızlık'la suçladığı öne sürülen subay: Üniformamı her gün ütülüyorum, mücadele için döneceğim

Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen askerlerin, ‘genel ahlaka aykırı hareketlerde bulundukları’ iddiasıyla cunta yapılanması tarafından TSK’dan atıldığı öne sürülen 7 subayın dosyası, Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine geldi. Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvurular üzerine dün oybirliği ile 7 subayın özel hayatlarının gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrası 7 subaya orduya dönüş yolu açıldı. Bu isimlerden Binbaşı G.G., "Onların kirlettiği ordumuzu temize çıkarmak için döneceğim. 4 yıl önce ağlayarak paketlediğim üniformamı şu anda çıkardım, ütülüyorum. Çok özledim mesleğimi. Bizi ihraç etmeselerdi 15 Temmuz kalkışmasına yanaşamazlardı bile. Bunlarla ancak biz mücadele ederiz" dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi şöyle:

Görüntülerimi yayınladılar: Aralık 2010’da Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde istihbarat subayıydım. Üssümüzde bilgi güvenliği sorunu oluştu. Soruşturma ekibinde yer aldım, benim şifremle sisteme giren sanığın evi, işyeri arandı. 2 gün sonra bekârlık dönemimde yabancı uyruklu bir kadınla otelde çekilmiş fotoğraf ve görüntülerim FETÖ/PDY’nin desteklediğini tahmin ettiğim bir sitede yayınlandı.

O darbeci beni görevden aldı: 1 yıl sonra istihbarat görevinden alındım. Beni görevden alan, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanı darbeci Tümgeneral Kubilay Selçuk (Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü’nde yakalandı) idi.

'Grup seks yaptınız mı': Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde kendi arkadaşlarım tarafından sorgulandım. Bunlar FETÖ’cüymüş. Birisi dün, birisi 1 ay önce ordudan atıldı. Sorgudan sonra sınıfım değiştirildi, piyade yapıldım. “Grup seks yaptın mı? Yapmışsındır anlat. Şu devrenle çok görüşüyorsun, neden? Uyuşturucu kullanıyormuşsun, bir anlat” gibi sorular soruldu. Akabinde İzmir Casusluk davasında mağdur edildim. Eski nişanlımla olan görüntülerimi gizli kamerayla kaydetmişler. Ondan sonra Silahlı Kuvvetler’den ilişiğim kesildi.

"Vicdansızlar": Yılmadım. Gazi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Ev borcum vardı, annem bileziklerini verdi. Birinin ekmeği alınınca ne duruma düşülürse ben de o duruma düştüm. Eşim 7.5 aylık hamileydi. Kızımın doğumunu bile beklemedi vicdansızlar.

"Baştan sona kumpas": Balıkesir istihbarat amirliğinden sonra yerime koydukları kişi de önceki gün ordudan atıldı. Tüm sicil amirlerim darbe girişimi sonrası FETÖ’den tutuklandı. Askeri mahkemede davamı reddeden hâkimlerin 3’ü de tutuklandı ya da ihraç edildi.

"Mücadele için döneceğim": (Orduya dönecek misiniz?) Hem de çok daha güçlü şekilde döneceğim. Üç mesleğim var. Ama ne avukatlık, ne iş güvenliği uzmanlığı, ne hâkim savcılık, ne de mühendislik düşünüyorum. Onların kirlettiği ordumuzu temize çıkarmak için döneceğim. 4 yıl önce ağlayarak paketlediğim üniformamı şu anda çıkardım, ütülüyorum. Çok özledim mesleğimi. (Ağlayarak) Bizi ihraç etmeselerdi 15 Temmuz kalkışmasına yanaşamazlardı bile. Bunlarla ancak biz mücadele ederiz.

"En cesurumuz o çıktı": Nazlıgül benim devrem. Çok büyük haksızlıklar yapıldı. İçimizde en cesur o çıktı. Gururuna yediremedi. Kızım olmasaydı belki ben de intihar edecektim. Nazlıgül’ün de çocuğu vardı. İntihar etmeseydi o da dönecekti eminim. Şimdi bizim orduya dönmemiz Nazlıgül’ün ruhunu şad edecektir.