FETÖ'nün abla yapılanmasında 15 sanığa hapis

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY davasında örgütün \'abla yapılanması\'nda yer aldığı öne sürülen 22 kadından 15\'ine, 1 yıl 13 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY\'nin Denizli\'deki \'abla yapılanması\'na yönelik davanın karar duruşması, Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, davanın karar duruşmasında son kez sanıkları dinledi. Sanıklar suçsuz olduklarını tekrarlayıp beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 22 kadın sanıktan 15\'i hakkında 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verdiğini açıkladı. Tutuksuz sanık S.M. beraat ederken, tutuklu sanık S.T. ile firari sanıklar C.A., M.U., G.O., M.K. ile Ü.G.Y. hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasına karar verildi.