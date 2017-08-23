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FETÖ'nün 'abla yapılanması' soruşturmasında 5 kadın tutuklandı

Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), (DHA) – AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde FETÖ/PDY’nın ‘abla yapılanması’na yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kadından 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kadın tutuklandı

23 Ağustos 2017 23:26

Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), (DHA) – AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde FETÖ/PDY’nın ‘abla yapılanması’na yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kadından 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kadın tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün ‘abla yapılanması\'na yönelik 20 Ağustos pazartesi günü polis ekipleri çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis, 10 kadını gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan kadınlardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A., Ü.E., H.S., A.K. ve  A.K . adlı kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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