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FETÖ'nün 92 sanıklı Donanma Komutanlığı duruşması başlıyor

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 92 sanıklı davanın görülmesine pazartesi günü başlanacak

08 Eylül 2017 16:32

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 92 sanıklı davanın görülmesine pazartesi günü başlanacak. Bir numaralı şüpheli FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen olurken, sanıklar arasında Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, subay ve astsubaylar ile örgütün \'mahrem abileri\' bulunuyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı\'ndaki darbeci askerlerle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında sanıklar pazartesi günü Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nin bulunduğu alanda oluşturulan mahkeme salonunda yargılanmaya başlanacak. Kocaeli 5 Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek duruşmada müştekiler arasında emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbe girişimi sırasında kaçırılan amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal ile birlikte 8 kişi bulunuyor. Şüpheliler arasında bir numarada FETÖ/PDY elabaşısı Fethullah Gülen yer alırken, darbe girişimini yöneten Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, subay ve astsubaylar, örgütün mahrem abileri olmak üzere 92 kişi yer aldı. 92 kişi hakkında \'silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'kişileri terör amaçlı zorla hürriyetinden yoksun kılmak\' suçlarından açılan soruşturmada sanıklar müebbet hapis ve 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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