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 FETÖ'NÜN  "SİVİL İMAMI" TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara bölgesi sivil imamı olduğu belirtilen Ersin K

26 Şubat 2018 15:23

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara bölgesi sivil imamı olduğu belirtilen Ersin K. tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY bağlantıyı bir kişiyi yakalamak için 14 Şubat\'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında sivil imam olduğu belirlenen Ersin K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Ersin K.\'nın adresinde bir miktar döviz bulundu. Öğretmen olan Ersin K.\'nın 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara bölgesi sivil imamı olarak görev yaptığı, örgütten ayrılmak isteyen kişilere motivasyon vererek örgütten kopmaları engellediği belirtildi. Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri tamamlanan Ersin K., 21 Şubat\'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ersin K.\'nın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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- Ersin K.\'nın fotoğrafı
- Ele geçilen paralar 

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