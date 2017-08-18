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FETÖ'nün "Medya Yapılanması" davasında 2 tahliye

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi

18 Ağustos 2017 19:35

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) FETÖ\'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi. \"Örgüt üyeliği\" suçundan yargılandıkları davadan tahliye edildikten sonra \"darbeye teşebbüs\" soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanan sanıklardan aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy\'un da bulunduğu 12\'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması
İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü.
İkişer kez müebbet hapis istemiyle yargılanan  tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ile tutuksuz yargılanan Ali Akkuş duruşmada yer aldı. Sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Savcı mütalaasında, Sanıkların \"örgüt üyeliği\" suçundan yargılandıkları dava ile dosyanın birleştirilmesini talep etti. Ayrıca kuvvetli suç delilleri olduğu ve yurt dışına kaçma şüphelerinin olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.  Duruşmada, sanıklar ve  avukatları tahliyelerini talep ettiler. Duruşmaya yaklaşık 1.5 saat karar arası veren mahkeme, daha sonra kararını açıkladı.  İki dosyanın birleştirilmesine karar veren mahkeme Cihan Acar ve Bünyamin Köseli \'yi tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi
 

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