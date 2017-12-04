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FETÖ'nün "iş dünyası yapılanması" davası

 Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve  üye şirketlerine yönelik 21'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 7

04 Aralık 2017 15:32

 Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve  üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 7. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık  ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 11.00\'da başlayan duruşma işadamı Mehmet Zenginer\'in savunmasını yapması ile devam ediyor. 

 

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