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'FETÖ'nün 2 yıldır aranan "askerî öğrenci bölge sorumlusu" yakalandı

"Gaybubet" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı

27 Eylül 2018 20:10

Adıyaman'da 'FETÖ/PDY'nin "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da hücre evinde yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan S.B'nin, Elazığ'da bulunduğu ihbarını aldı.

"Gaybubet" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.

Adıyaman'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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