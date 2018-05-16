T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 13 avukatına hapis cezası

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 24 sanıktan 13'üne 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

16 Mayıs 2018 20:08

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY\'nin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 24 sanıktan 13\'üne 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY\'nin avukatlar yapılanmasıyla ilgili davada , ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun\'a muhalefet’ ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 24 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar, savunmalarında beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fevzi Cem Şenocak\'a 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Yusuf Zotluoğlu\'na 7 yıl 6 ay, Mustafa Kemal Açıcı, Zekeriya Albayrak, Serdar Kutlu, Neşe Yıldızoğlu ve Fatma Şen\'e 6 yıl 3\'er ay, Serdar Şenocak, Kemal Yıldız, Serdar Baskın, Elmas Çatar, Dilek Kütükçü ve Recep Bağ\'a 1 yıl 6 ay 22\'şer gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Gülşen S. ve Ramazan K.’nin dosyasını ayıran heyet, 9 sanığın beraatine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA SAMSUNda FETÖPDYSamsunAğır Ceza Mahkemesi FETÖPDYFinansmanınınHakkındaki KanunSanıklarMahkemeFevzi CemYusuf ZotluoğluMustafa Kemal Açıcı Zekeriya Albayrak Serdar Kutlu Neşe YıldızoğluFatmaSerdarKemal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24