'FETÖ'den yargılanan sanık, hâkimi tehdit etti: Beni tutuklayanlar içeri girecek; 16 Nisan gelmeden bu iş bitecek

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'FETÖ' davasının tutuklu sanığı Yalçın Pekmez, hâkimi tehdit ederek "Beni tutuklayanlar içeri girecek, 16 Nisan gelmeden bu iş bitecek" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Sanık bunun üzerine mahkeme heyetine yönelik, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek." diye bağırdı. Agresif tavırlar sergileyen sanık, güvenlik görevlilerince duruşma salonundan çıkartılarak cezaevine götürüldü.

Öte yandan, tutuklanmadan önce elektrikçilik yapan Pekmez'in 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu için KHK ile kapatılan Çalışanlar Derneğinin başkan vekilliğini yaptığı ve örgütün üst düzey sorumlularıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.