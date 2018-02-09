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'FETÖ'den yargılanan NASA çalışanına 7, 5 yıl hapis cezası

Serkan Gölge'nin yargılandığı davayı ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri de takip etti

09 Şubat 2018 22:51

ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin yargılandığı ‘FETÖ’ davasında karar açıklandı. Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NASA çalışanı Serkan Gölge’nin Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı FETÖ davasının duruşması dün görüldü. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlaması yöneltilen Gölge, duruşmaya İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmayı, ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile Gölge’nin avukatı ve yakınları da izledi.

İddianamede Serkan Gölge’nin, 4 Ocak 2014 tarihinde ve sonrasında aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı belirtilerek, “FETÖ üyeliği” suçunu işlediği öne sürüldü. Serkan Gölge ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Serkan Gölge’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ABD: Güvenilir deliller yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Gölge’nin hapis cezası almasıyla ilgili açıklama yaptı. Neuert, dünkü açıklamasında şunları söyledi:

“ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge’nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duymaktadır. Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk Anayasası ile teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye’ye seyahat eden ya da Türkiye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir.” (DHA)

 

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