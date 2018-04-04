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FETÖ'den yargılanan karakol komutanı beraat etti

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adına kayıtlı kablosuz internetten örgütün haberleşme programı ByLock indirildiği iddiasıyla açığa alınan Genç İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Ömer Kaman, yargı

04 Nisan 2018 18:45

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adına kayıtlı kablosuz internetten örgütün haberleşme programı ByLock indirildiği iddiasıyla açığa alınan Genç İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Ömer Kaman, yargılandığı davada beraat etti.
Genç İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Ömer Kaman, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adına kayıtlı kablosuz internetten örgütün haberleşme programı ByLock indirildiği iddiası üzerine açığa alındı. Gözaltına alınan Ömer Kaman, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bingöl 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında dava açılan Kaman, dün karar duruşmasına çıktı. Tutuksuz sanık Ömer Kaman, hakkında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

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