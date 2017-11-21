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FETÖ'den yargılanan iki kişi beraat etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan emekli belediye zabıtası Bekir Akbulut ve devlet memuru Hakan Yıldız beraat etti

21 Kasım 2017 16:08

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan emekli belediye zabıtası Bekir Akbulut ve devlet memuru Hakan Yıldız beraat etti.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü\' üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan Bekir Akbulut, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuksuz sanık Bekir Akbulut\'un beraatine karar verdi.
Aynı mahkemedeki diğer davada tutuksuz yargılanan devlet memuru Hakan Yıldız da suçlamayı kabul etmedi. Cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' tespit edilmeyen Yıldız\'ın beraatine karar verildi.

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