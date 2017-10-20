FETÖ'den yargılanan eski yüzbaşıya 7 yıl 5 ay hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Terme İlçe eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı Gülmen, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Törerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri\'nin yaklaşık 18 ay önce yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Terme İlçe eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı Gülmen gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\', \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\' ile \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu 3 müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan Hacı Gülmen bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine Vezirköprü cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade vaeren Gülmen, \"15 Temmuz darbe girişimin yaşandığı gece halkın yanındaydım. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Beraatımı talep ediyorum. 1.5 yıldır yatıyorum. Ben devletimin, milletimin yanındayım\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Hacı Gülmen\'e \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Diğer suçlardan ise beraatine karar verdi.