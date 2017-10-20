T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den yargılanan eski yüzbaşıya 7 yıl 5 ay hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Terme İlçe eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı Gülmen, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

20 Ekim 2017 00:09

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Terme İlçe eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı Gülmen, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Törerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri\'nin yaklaşık 18 ay önce yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Terme İlçe eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı Gülmen gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\', \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\' ile \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu 3 müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan Hacı Gülmen bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine Vezirköprü cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade vaeren Gülmen, \"15 Temmuz darbe girişimin yaşandığı gece halkın yanındaydım. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Beraatımı talep ediyorum. 1.5 yıldır yatıyorum. Ben devletimin, milletimin yanındayım\" dedi.
Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Hacı Gülmen\'e \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Diğer suçlardan ise beraatine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYTermeJandarma Komutanı Yüzbaşı Hacı GülmenSamsun Emniyet Müdürlüğü Törerle MücadeleMüdürlüğüFETÖPDYKanun Hükmünde KararnameByLockSamsunAğır Ceza MahkemesiTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24