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FETÖ'den yargılanan eski vali yardımcısına 6 yıl, 3 ay hapis

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski vali yardımcısı Mehmet Ünlü, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Ekim 2017 20:07

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski vali yardımcısı Mehmet Ünlü, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezaevinde kaldığı süre ve sağlık sorunlarını gözönünde bulundurarak, Ünlü\'yü tahliye etti.
FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Temmuz günü açığa alınıp, görevden uzaklaştırılan eski vali yardımcısı Mehmet Ünlü, 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında dava açılan Mehmet Ünlü, bugün karar duruşmasına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Ünlü\'yü 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunlarını gözönünde bulundurarak Mehmet Ünlü\'nün tahliyesine karar verdi.

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