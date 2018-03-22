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'FETÖ'den yargılanan eski tuğgeneral Şimşek beraat etti

Görevinden ihraç edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, 5 Mayıs'ta tahliye edilmişti

22 Mart 2018 22:46

Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevinden ihraç edilerek tutuklandı. Şimşek hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şimşek, geçen yıl 5 Mayıs'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Birol Şimşek, avukatları ve yakınları katıldı. Şimşek, darbe girişimi sırasında yayınlanan sıkı yönetim listesinde adının bulunmasından dolayı yargılandığını ifade ederek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Benim bu örgütle herhangi bir bağım yok. Aynı şekilde ailemin de yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, Şimşek'in üzerine atılı suçlamaları işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar verdi. (DHA)

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eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşekmüebbetberaat

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