'FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in tutuksuz yargılandığı 'FETÖ' davasında, 1'i firari 3 tutuksuz sanığa 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün ile 10'ar yıl 6'şar ay arasında hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, Demir ve eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in dosyalarının bu davadan ayrılmasına ve TCK'nın 257'nci maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanma' suçundan kovuşturma izni verilmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Hüseyin A. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ve Engin Y. ile firari Eşref C. ise duruşmaya katılmadı. 'Etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren Hüseyin A., "Bilerek veya isteyerek, yapmadım. Manevi duygularla yer aldım. Hiyerarşik bir yapı içinde yer almadım" dedi.



Duruşma savcısı, mütalaasında, Ali Demir ve Ömer Pekşen'in dava dosyalarının; delil, bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde 'örgüte yardım etme' suçunun 'görevi kötüye kullanma' olarak değişmesi ihtimali nedeniyle bu davadan ayrılmasını istedi. Savcı, ayrıca firari sanık Eşref C.'nin, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü', şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'öğrenci sorumlusu' olduğu gerekçeleriyle 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını istedi. Engin Y.'nin ise gizli tanık ifadeleri ve örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sınav sorularını verdiği gerekçeleriyle yine 'örgüt üyeliği'nden cezalandırılması talep edildi. 'Etkin pişmanlık'tan faydalanmak isteyen Hüseyin A. hakkında da hükümlerin uygulanması istenildi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu hakkında yakalamalı tutuklama kararı olan firari sanık Eşref C.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Engin Y.'yi de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen Hüseyin A.'yı verdiği ifadeleri faydalı bularak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

O dosyalar davadan ayrıldı

Heyet, ayrıca eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in dosyalarının ise bu davadan ayrılmasına ve TCK'nın 257'nci maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanma' suçundan kovuşturma izni verilmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.