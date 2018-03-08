FETÖ'den yargılanan eski müftü ile imam beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY davasında ayrı ayrı yargılanan Ardahan İl eski Müftüsü Aytekin Yılmaz ile imam Ahmet Şahin, hakim karşısına son kez çıkarıldı. Tutuksuz 2 sanığın ‘örgüt üyeliği\'nden beraatine karar verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Ardahan İl eski Müftüsü Aytekin Yılmaz ve imam Ahmet Şahin hazır bulundu. Bir dönem Kayseri il müftü yardımcılığı da yapan Aytekin Yılmaz\'ın yargılandığı duruşmada, 3 tanık dinlendi. Tanık ifadelerinin ardından son sözü sorulan Yılmaz, “Mesleğimden ihraç edildim. 90 gün geçtikten sonra görevime iade edildim. Hayatımın hiçbir safhasında örgütle yolum kesişmedi. Mesleğim gereği de hiçbir irtibatım olmadı. Beraatimi istiyorum” dedi. Aynı mahkemede yargılanan tutuksuz sanık Ahmet Şahin de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Aytekin Yılmaz ile Ahmet Şahin\'in \'örgüt üyeliği\' suçundan beraat etmelerini kararlaştırdı.