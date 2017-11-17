FETÖ'den yargılanan eski kaymakam: Katalog evliliği yapmadım

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ) yönelik soruşturmada, hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Kastamonu\'nın Pınarbaşı eski Kaymakamı Bekir Cansız\'ın yargılanmasına başlandı. Cansız, savunmasında \'katalog evliliği\' yapmadığını ve eşinin de dayısının kızı olduğunu söyleyip, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadığını ileri sürdü.

Gaziantep 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlayan davanın duruşmasına \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen eski kaymakam Cansız, tutuklu bulunduğu Diyarbakır\'daki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cansız, mahkemede yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmedi. Eşinin, dayısının kızı olduğunu ve \'katalog evliliği\' yapmadığını öne süren eski kaymakam, darbe girişimi sırasında Ankara\'da olduğunu, amca çocuklarıyla meydanlara indiğini ve açılan ateşte bir kuzeninin şehit, diğerinin ise gazi olduğunu söyledi. Açığa alındıktan sonra görev yaptığı bölgedeki 28 muhtarın, kendisinin FETÖ üyesi olmadığı yönünde dilekçe yazdığını anlatan Cansız, \'ByLock\'u kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanı, \'ByLock\' tespit tutanağında sanığın, programı iki ayrı hatta kullandığını, hattın birinden 340, diğerinde ise 2 bin 694 kez programa giriş yaptığını, 4 Eylül 2014 tarihinde Ankara Kızılay\'da, daha sonraki tarihlerde ise görevli olduğu Amasya’nın Göynücek ilçesinde sinyal verdiğini söyledi. Eski kaymakam, \'ByLock\'u kullanmadığını, ezan vakti veya sözlük programlarını indirdiği sırada IP çakışması olabileceğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda, Cansız’ın tutukluluğunun devamına ve duruşmanın da 16 Şubat\'a ertelemesine karar verdi.