FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürünün tahliyesine itiraz reddedildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak\'ın tahliye edilmesine başsavcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, geçen 20 Eylül\'de tüm delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sunduğu itiraz dilekçesinde Sazak\'ın, tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Sazak\'ın tahliyesine ilişkin itirazı reddetti. Kararda, \"2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin sanık Metin Seyfi Sazak hakkında diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyesine ilişkin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından bu karara karşı yapılan itirazın reddine karar verildi\" denildi.

Sazak, 2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Sazak\'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak\'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Sazak, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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