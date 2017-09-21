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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürünün tahliyesine itiraz

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın dünkü duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etti

21 Eylül 2017 16:47

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak\'ın dünkü duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etti.
Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, dün hakim karşısına çıktı. Sazak, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sunulan itiraz dilekçesinde Sazak\'ın, mevcut deliller ve soruşturmanın mahiyeti bakımından tutuklu yargılanması istendi.
2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak\'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak\'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Sazak, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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