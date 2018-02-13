FETÖ'den yargılanan eczacı Bülent Ünsal'a 7,5 yıl hapis

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY davası kapsamında, terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan ve 17 aydır cezaevinde bulunan eczacı Bülent Ünsal, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ünsal\'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 26 Ağustos\'ta 71 iş adamına yönelik yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan ve mahkeme tarafından tutuklanan eczacı ve AK Parti eski il yönetim kurulu üyesi, milletvekili aday adayı Bülent Ünsal yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Ünsal, beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Ünsal’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ünsal\'ın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi.

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