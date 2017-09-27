FETÖ'den yargılanan askerlere 'itiraf' tahliyesi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2\'si tutuklu 6 asker ve 1 subay eşinin yargılanmasına başlandı. İfadelerinde örgüt bağlantılarını itiraf eden şüpheliler etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini söylerken, tutuklu 2 sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

Edirne\'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında haklarında Edirne 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açılan subay ve astsubay rütbelerindeki tutuklu sanıklar M.S. ve H.B. ile tutuksuz sanıklar F.U., eşi S.U. H.İ.D., M.A.S. ve U.O., \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İddianamenin okunması ardından sanıklar ilk savunmalarını yaparken, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılarını itiraf ederek \'Etkinlik Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanmak istediklerini söyledi. Edirne 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi ifadelerin ardından tutuklu sanıklar M.S. ile H.B.\'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 85 sayfalık iddianamede, astsubay ve subay rütbesindeki 6 asker ve 1 subay eşi için FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Terör örgütünün detaylı olarak anlatıldığı iddianamede sanık askerlerin \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanma istemiyle ifade verdikleri belirtildi. İddianamede ifade veren askerlerden F.U., eşiyle örgüt tarafından tanıştırıldığını ve halen evli olduğunu söyledi.

\'BAŞKA YERDE KULLANIDIYSA HARAM OLSUN\'

Örgüte verdiği paraların hayır işlerinde kullanıldığını zannettiğini kaydeden F.U., şöyle dedi:

\"Vermiş olduğum bu paralar başka bir amaç için kullanıldıysa haram olsun. Ben görev yaptığım süre içerisinde vatanım ve milletimin güvenliğini sağlamak için canımı ortaya sürdüm. Bu cemaatin bir terör örgütü olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tamamen anladım. Bu terör örgütünün gizli haberleşme ağı olarak kullanılan \'ByLock\' programını hiçbir şekilde kullanmadım, telefonuma ya da bilgisayarıma yüklemedim. Ben bu cemaat içerisinde faaliyet gösteren şahıslardan vatanım ve milletime zarar getirecek bir emir ya da talimat almadım, zaten böyle bir talepleri olsa idi de yerine getirmez, asıl maksatlarını anlayarak irtibatımı hemen keserdim. Ben bu terör örgütü içerisinde irtibatlı olduğum şahıslardan haince gerçekleştirilen darbe girişimi ile ilgili olarak hiçbir şey duymadım, eğer bu olay gerçekleşmeden önce bu konu hakkında bir bilgim olsaydı ivedi bir şekilde adli makamlara bildirirdim. Bu terör örgütü ile ismimin yan yana anılması beni rencide etmektedir, ben bu terör örgütü içerisinde dini vecibelerimi yerine getirdiğimi düşündüğüm için bulundum, asıl yüzlerini daha önceden göremediğim için üzüntü duymaktayım, bu yüzden \'Etkin Pişmanlık\' hükümlerinden faydalanmak istiyorum.\"

\'CEMAAT İÇİNDEKİ FAALİYETLERİMDEN ÇOK PİŞMANIM\'

Diğer sanıklardan H.İ.D. de darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine katıldığını ve örgütle sadece dini duygular için girdiğini anlatarak şunları söyledi:

\"Sosyal medyadan darbe olduğunu duyduğumda hemen kayınvalidemin evine gittim. O gece evden çıkmadık. Eşimin ailesi ile birlikte devam eden günlerde demokrasi nöbetlerine katıldım. FETÖ cemaati ile ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Ben bu yapıya sadece dini duygular için girdim süreç ilerledikçe bu yapının ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettim. Ancak, baskılardan ve sürekli yapı tarafından takip edildiğim için kopamadım. Geçmiş dönemde cemaat içerisinde gösterdiğim faaliyetlerimden çok pişmanım.\"