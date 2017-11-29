FETÖ'den yargılanan Ak Partili eski vekile, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ak Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanan, 2002-2007 yılları arasında Ak Parti\'den Yalova milletvekili olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Önder ile avukatı Cevdet Bekler katıldı.

Duruşmada, iddia makamı GSM hattı ile cihazın birbiri ile örtüştüğüne, kriptolu ve şifreli olarak kullanılan programda 11 kez oturum açıldığına ve etkin pişmanlıktan faydalanmaması nedeniyle Önder’in cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Şükrü Önder’in avukatı Cevdet Bekler de son bir savunma yaptı. Avukat Bekler, söz konusu programa reklam logolarından da girilmesinin söz konusu olabileceğine, bunun araştırılmasına, IP çakışması olabilmesi ihtimaline karşı da bilirkişi ile teknik inceleme yapılmasını, müvekkilinin sağlık durumları da gözetilerek tahliyesini talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Mahkeme heyetinin söz verdiği Şükrü Önder de iddiaları reddederek, “Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil, hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım, ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle, ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzını salyasını sildiği mendili yüzüne süren bir birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun dönemler görev yaptım. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek biriyim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, 3’üncü celsede kararını açıkladı. Heyet, oy birliğiyle Önder’i suçlu bularak, \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapes cezası verdi. Sanığın iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, bu cezayı, 6 yıl 3 aya düşürüp, tutukluğunun devamına karar verdi.



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