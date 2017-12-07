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FETÖ'den yargılanan 2 eski polise 7 yıl 6'şar ay hapis

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan 2 eski polis memuru, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

07 Aralık 2017 20:28

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan 2 eski polis memuru, 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ayrı ayrı yargılanan tutuklu eski polisler Servet Orman ile Reşit Demirci, bugün karar duruşmalarına çıktı. Mahkemede sanık Servet Orman, hakkında ileri sürülen örgüt üyeliği suçlamalarını reddederek \'ByLock\' kullanmadığını ifade etti. Mahkeme, Orman\'a örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre gözönüne alınan Orman, tahliye edildi. 
Diğer sanık Raşit Demirci de, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Demirci\'ye de örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan sanık tahliye edildi.

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