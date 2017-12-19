FETÖ'den yargılanan 14 polise 1 ile 6 yıl arasında hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 9\'u tutuklu, 14 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıkların tamamı 6 yıl 9\'ar ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Tutuksuz sanıklar ise 1 ila 2 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik yaptığı soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yaparken meslekten ihraç edilen, polis memuru, komiser, şube müdürünün bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen ve polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'Terörizmin finansmanının önlemesi hakkındaki kanuna muhalefet\' suçlarından dava açılan sanıklar bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkeme heyetine ifade veren ve 18 bin 550 kez ByLock\'a girdiği tespit edilen eski komiser Safa Özhan, \"Kolej ve akademi dönemimde örgütün baskısı vardı. Mesleğe başladıktan sonra örgütle bağım olmadığı için karakolda başladım. 2013 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde göreve başladım. 22 Ağustos tarihinde ByLock\'a ilk girişim görünüyor. Ancak ben o tarihte kız arkadaşımla Antalya\'da tatildeydim. Bana güvenilmezse Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde çalışamazdım\" dedi.

Sanık ifadelerinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adil Aydemir, Ferhat Cansız, Fikret Köymen, Mesut Yüksel, Okan Aydoğan, Safa Özhan, Sezai Köroğlu, Turan Deniz ve Ümit Sönmeziç\'i \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 9\'ar ay hapis cezasına çarptırıp, yurt dışı çıkış yasağı koyarak tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz sanıklar ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 ile 2 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.