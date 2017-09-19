T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den yakalanan öğretmen çift, ikinci kez hakim karşısında

KAYSERİ, (DHA) - OSMANİYE Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulanan KHK ile ihraç edilen ve Kayseri'de saklandıkları evde yakalanan öğretmen S

19 Eylül 2017 19:32

KAYSERİ, (DHA) - OSMANİYE Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulanan KHK ile ihraç edilen ve Kayseri\'de saklandıkları evde yakalanan öğretmen S.O. ve eşi N.O., dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nde SEGBİS\'ten ifadeleri alınamayınca bugün tekrar hakim karşısına çıktı.
Kayseri polisi, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulanan, Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen S.O. ve eşi N.O., çiftinin Kayseri\'de saklandığını tespit etti.  Dün, saklandıkları eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.O. ve eşi N.O.\'yu gözaltına aldı. S.O.\'nun üzerinde A.C. adına kayıtlı sahte kimlik bulundu. TEM şubesinde alınan ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen çift, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Osmaniye Sulh Ceza Mahkemesi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi\'ndeki (SEGBİS) arıza nedeniyle dün ifadesi alınamayan çift, bugün geçirildiği sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAOSMANİYE Sulh Ceza HakimliğinceFETÖPDYKayseriSulh Ceza Mahkemesi SEGBİSOsmaniye Sulh Ceza HakimliğinceKanun Hükmünde KararnameDünTEMAraştırma HastanesiNöbetçi Sulh Ceza MahkemesiOsmaniye Sulh Ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24