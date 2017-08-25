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'FETÖ'den uzaklaştırılan 734 emniyet mensubu göreve iade edildi

734 kişi KHK ile göreve iade edildi

25 Ağustos 2017 15:40

'FETÖ' soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan 734 emniyet mensubu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 693 sayılı KHK ile göreve iade edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan (12) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkartılmış (1) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevine iade edilmiştir. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (734) Emniyet Teşkilatı mensubu ise Bakanlık oluru ile görevlerine iade edilmiştir” denildi.

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