'FETÖ'den tutuklu savcının yazdığı iddianamede HDP Milletvekili Aydoğan 4 yıl hapis cezası aldı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’a “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Aydoğan, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

HDP'nin eş genel başkanları da dahil 10 milletvekili daha tutuklu bulunuyor.

Siyasi haklarını kullanmaktan da mahrum edildi

2011 yılında beş ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze törenine katılarak “örgüt adına suç işlemek”, “örgüt propagandası yapmak” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek” suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan Aydoğan hakkındaki “örgüt propagandası yapmak' ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” suçlarından açılan davalarda yargılamanın ertelenmesine karar verildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/6. maddesi uyarınca “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyerek örgüt üyesi olmak” suçlamasından ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan’ın “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet ve vesayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan” yoksun bırakılmasına da karar verdi.

Mahkeme ayrıca Aydoğan'ın “kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmasına” hükmetti.

Kadın hakimden muhalefet şerhi: Beraat etmeliydi

Nursel Aydoğan hakkındaki mahkumiyet kararı, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı.

Karara şerh düşen hakim, Aydoğan’ın 2011 yılındaki beş ayrı eylemi ile ilgili yargılamanın ertelemesi kararı verildiği belirtti ve şerhinde Aydoğan’ın berata etmesi gerektiğini yazdı:

“Bu eylemlerin sübutuna ilişkin mahkememiz tarafından değerlendirme yapılamayıp işin esasına girilmeden erteleme kararı verilmiş olup, mahkememiz tarafından esas yönünden incelenmeyip suç oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmeyen eylemler nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken cezalandırılması yönündeki karara katılmıyorum.”

Aydoğan: Milletvekiliyim, dokunulmazlığım var

Diyarbakır’daki duruşmayı HDP Milletvekili Altan Tan, bazı parti yöneticileri ve Aydoğan'ın avukatları katıldı.

Duruşmada savcının bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Nursel Aydoğan halen Milletvekili olduğunu ve yasama dokunulmazlığının devam ettiğini belirtti.

Anayasa'ya eklenen geçici madde ile milletvekillerine sadece yargılama yolunun açıldığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:

“Anayasa'nın ilgili maddeleri gereği yasama dokunulmazlığım halen devam etmektedir. Tutuklu olduğum için yasama yetkimi kullanamıyorum. Hukuksuz bir şekilde tutuklandım.

“Şu an Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Şu anda cezaevinde olduğum için Genel Kurul'daki görüşmelere katılamıyorum, oy kullanamıyorum. Bu hak ihlalin sona ermesini istiyorum.

“Katıldığım etkinliklere örgüt çağrısı ile katılmadım. Ben milletvekili olarak kendi ilimdeki etkinliklere katıldım. Bunlarla suçlanmam kabul edilebilir değil. Cenazelere ailelerle birlikte olmak için ve insani nedenlerle katıldım.”

“İddianameyi yazan savcı tutuklu”

“Yargı siyasi iktidarın oluşturduğu bu baskı atmosferinden etkilenmemeli. Biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partileri elbette eleştirebilir. Bu siyasi partiler arasındaki çekişmedir. Yargı bundan etkilenmemeli.

“Hakkımdaki iddianameyi yazan savcı Ahmet Karaca MİT tırları ve FETÖ davalarından tutukludur. O dönemde Diyarbakır'da hangi sokakta ne olmuşsa dakika dakika yazılıp benim dosyama konulmuş. Davanın iddianamesi inanılmaz bir şekilde polis ve savcılık tarafından doldurulmuş.”

Duruşmada daha sonra söz alan Aydoğan'ın avukatı Abdülkadir Güleç de, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre milletvekili dokunulmazlığının devam etmesi nedeniyle müvekkilinin yargılanamayacağını belirtti.