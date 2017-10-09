'FETÖ'den tutuklu savcı için verilen beraat kararından: Terör örgütüyle iltisaklı olduğu anlaşılsa da...

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanan eski savcı Rasim Karakullukçu hakkında, "terör örgütüyle iltisakı olduğunun tespit edildiğini" kayda geçirmesine rağmen beraat kararı verdi.

Beraat kararında, "Elde edilen delillerle sanığın söz konusu terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlaşılmakta ise de..." ifadesi yer aldı.

Karakullukçu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'i Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü dönem makamında gözaltına almıştı. Evinde yapılan arama sırasında Cihaner'in kızı Sıla'ya ait çizgi film CD'lerine 'örgüt delili' iddiasıyla el konmuştu.

İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatlerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma sırasında hedef alınmış ve Erzurum Özel Yetkili Savcıları'nca makamına baskın da yapılan süreçte tutuklanmıştı. Bu olay, daha sonra "yargıda FETÖ kumpası" olarak değerlendiren davaların Erzurum ayağına konu olmuştu.

Karakullukçu hakkında verilen beraat kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Elde edilen delillerle sanığın söz konusu terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlaşılmakta ise de, sanığın söz konusu terör örgütüne üye olduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, sanığın beraat kararı ile birlikte tahliyesine karar verilmesi yönünde beyan ve talepte bulunulmuştur."

"Herhangi bir duruşmaya katılmadığı gibi..."

Kararda, Karakullukçu'nun herhangi bir duruşmaya katılmadığı bilgisine de şöyle yer verildi:

"Uyap kayıtlarında yapılan incelemede; Rasim Karakullukçu'nun herhangi bir duruşmaya katılmadığı gibi savcılıktan mahkemeye dava açılan iddianamede ve eklerinde herhangi bir görev aldığına dair belgeye rastlanılmadı."

İlhan Cihaner: Karar sıkıntılı, 'iltisak' kavramını hukuken nereye koyacağımızı bilmiyoruz

T24'e konuşan İlhan Cihaner, söz konusu beraat kararının "sıkıntılı" olduğunu belirterek "En önemlisi de 'o dönemde görevde olmadığının savunulması" dedi. Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu o dönemde kendi evinde de arama yapıldığını hatırlattı, sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa Erzincan Ergenekon davasında arama kararlarının altında imzası var. O dönem birçok kişinin evinde arama yapıldı. Yani benim evimi de arayan kişidir kendisi. Başsavcılığın görevlendirme yaptığı bir kişi. Açıkçası 'iltisak' kavramı, hukuken nereye koyacağımızı bilemediğimiz bir kavram. 'İltisaklıdır, ama üye değildir' savı, Cumhuriyet ve FETÖ iddianamelerinde çok 'sağlam' gerekçeler olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davalar olduğu için bunlardan örnek gösteriyorum. Bylock kullanan bir kimseyle görüştüğü söyleniyor. 'Terör örgütüyle iltisaklı' ifadesi, kararı sıkıntılı hâle getiriyor. Biz bu kararla ilgili başvuruda bulunacağız."



