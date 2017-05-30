'FETÖ'den tutuklu savcı, başka davadaki katili, Zirve Yayınevi cinayetlerinde gizli tanık yapmış!

'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis istenen eski savcı Şeref Gürkan’ın Zirve Yayınevi cinayetleri davasında gizli tanık yaptığı “Adıyaman” kod adlı kişinin Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 28 Ağustos 2005’te arkadaşının kına gecesine başına isabet eden bir kurşunla yaşamını yitiren Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencisi Begüm Kartal’ı öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Osman Ulu olduğu belirtildi.

Katil korundu

Cumhuriyet gazetesinden Selahattin Gökatalay'ın haberine göre, iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"28/08/ 2005 tarihinde Begüm Kartal’ın öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle mahkûmiyetine karar verilen ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamaması sebebiyle 12/04/2012 tarihinde hakkında yakalama emri düzenlenen ‘Kod Adıyaman’ kod adlı gizli tanığı yalan tanıklık yapmış olması nedeniyle koruduğu ve 12/04/2012- 11/03/2014 tarihleri arasında yakalanamamasını sağladığı, 17 -25 Aralık 2013 tarihinden sonra Malatya Emniyet Müdürlüğü personeli olup bu kumpasın içinde bulunan kişilerin pasifize edilmesi üzerine yeni atanan görevliler tarafından ...’nun 11/03/2014 tarihinde yakalanarak cezaevine konulduğu, -Yürütülen başkaca bir soruşturma nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenen 'Kod Adıyaman' kod adlı gizli tanık 16/01/2013 tarihinde ifade vermek üzere adliyeye gelmesine rağmen, anılan tarihte hakkında yakalama emri bulunan ve aranan kişilerden olan şahsı yakalama emrinin gereğini yerine getirmeden salıverdiği, – 11/03/2014 tarihinde yakalanarak cezaevine konulan... kendisine verilen sözün tutulmamış olması sebebiyle haber göndererek görüşmek istemesi üzerine, hakkındaki kovuşturma dosyası kapalı durumda bulunan... gerçekte mevcut olmayan (2014/2587 Muh.) bir dosya kapsamında 30/05/2014 tarihinde ifadeye çağırdığı, yazılı talimatına istinaden 30/05/2014 tarihinde hükümlü bulunduğu Malatya E Tipi Cezaevinden alınarak odasına getirilen... ile bir süre odasında kaldıktan sonra şahsı ifadesini almadan cezaevine gönderdiği.."